Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi

Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda fırtınalar estirdi. Aradan uzun yıllar geçse de tekrar bölümleri ilgiyle takip edilen fenomen dizinin oyuncularının son hali de merak konusu oldu.

DOKTORLAR'IN ELA VE ZENAN'I ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Dizideki Ela ve Zenan karakterlerinin dostluğu izleyicilerin çok hoşuna gitti. Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraksa da, Zenan karakterini canlandıran Melike Güner ise zaman zaman dizilerde rol aldı.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yasemin Özilhan ve Melike Güner yıllar sonra bir araya geldi. Yasemin Özilhan, Melike Güner'le buluştuğu anları sosyal medya hesabından "Sen anlat ben dinlerim" notuyla paylaştı. Özilhan ve Güner'in değişimi ise gündem oldu.