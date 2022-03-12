Ece Çeşmioğlu'ndan doğuma günler kala karnı burnunda poz

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten güzel haber gelmişti.

DOĞUMA GÜNLER KALA HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir kızı olacak olan güzel oyuncu, Ece Çeşmioğlu, Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğrafını paylaştı. Çeşmioğlu, bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Doğuma günler kala ünlü ismin siyah-beyaz fotoğrafı büyük ilgi gördü. Taner Ölmez, kızlarına Zeynep ismini vereceklerini açıklamıştı.