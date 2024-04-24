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Doğum günü pastası hiç beğenilmeyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan cevap geldi: Yanlış anlaşıldım

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Yeni yaşını kutlayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun pastası renkleri ve yıldız sembolünden dolayı hiç beğenilmedi. Eleştirilere espriyle cevap veren komedyen "Sayenizde 36 yaşıma yanlış anlaşılarak girdim. Yeni yaşıma bomba gibi girdim" dedi.

Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra Zengo ve Mutluyuz filmlerinden başrol oynayarak adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, 36. yaşına girdi. Eşi ve sevdikleriyle kutlama yapan komedyenin pastası eleştiri yağmuruna tutulunca cevap gecikmedi.

"NE DOĞDUĞUM GÜNDEN BİR ŞEY ANLADIM NE PASTADAN"

Pastasının renkleri ve üzerindeki yıldız sembolünden dolayı beğenilmeyen Sakallıoğlu, gelen yorumlar üzerine sessizliğini bozarak "Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar. Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" dedi.

Daha sonra eğlenceli bir video yayınlayan Sakallıoğlu, "Demek ki bana glutensiz yaramıyor. Bunu da mesaj olarak algılıyorum. Yeni yaşıma bomba gibi girdim. Patlıyor valla yeni yaşım" ifadelerini kullandı.

Doğum günü pastası hiç beğenilmeyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan cevap geldi: Yanlış anlaşıldım

Doğum günü pastası hiç beğenilmeyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan cevap geldi: Yanlış anlaşıldım

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Yasemin Sakallıoğlu Doğum Günü Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

erkan yüksel:

MANTIDAN PASTA YAPMIŞ GIBI :)

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