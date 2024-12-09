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Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrı ilk kez açıkladı: Ne utanıyorum ne üzülüyorum

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Katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla hafızalara kazınan Doğan Cem, anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına yönelik sorular üzerine evlatlık olduğunu açıkladı. Ünlü isim paylaşımında "Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Ne utanıyorum ne üzülüyorum" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğan Cem, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"NE UTANIYORUM, NE DE ÜZÜLÜYORUM"

Aile fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, takipçilerinin anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına dikkat çekmesi üzerine "Bir kere açıklayacağım ve bir daha açıklamayacağım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle bu konuda ne utanıyorum ne de üzülüyorum, sadece herkesin merakını gidermek istiyorum. Annemle ve babamla yaş farkımın dikkat çektiğini biliyorum ve sürekli yorumlarda 'Annen seni ne zaman doğurdu?' gibi soruları alıyorum.

Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrı ilk kez açıkladı: Ne utanıyorum ne üzülüyorum

"BENİ BİR KERE BİLE İNCİTMEDİLER"

Evet, annem beni doğurmadı. Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Keşke bu gerçeği onlardan öğrenmiş olsaydım ama bir kuzenimden öğrendim. O zamanlar biraz üzüldüm belki ama zamanla şunu fark ettim: Onların öz çocuğu olsaydım, bundan daha fazlası olamazdı. Beni bir kere bile incitmediler, hor görmediler.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ŞANSI..."

Babamın anneme, annemin babama karşı bir sevgisizliğini ya da saygısızlığını hiç görmedim. Ailemde hep sevgi, saygı ve güven vardı. Bugün çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim: Hayatımın en büyük şansı, onların çocuğu olmaktır."

İşte Doğan Cem'in o paylaşımı;

Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrı ilk kez açıkladı: Ne utanıyorum ne üzülüyorum

Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrı ilk kez açıkladı: Ne utanıyorum ne üzülüyorum
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Yaş farkı dikkat çekmiyor g.tünden uydurmuş gibisin.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

rezil bir reklam

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMuzaffer Akbıyık:

Ünlü ?

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıİHSAN KUL :

Adını ilk defa duyduğum bir ünlü

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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