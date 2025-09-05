DJ Black Coffee, Antalya'da Hayranlarıyla Buluştu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Grammy Ödüllü DJ Black Coffee, performans sergiledi.

Güney Afrikalı DJ Black Coffee'nin konseri Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Black Coffee sahne adıyla tanınan Nkosinathi Innocent Maphumulo, sergilediği DJ performansıyla hayranlarını coşturdu. 2022 yılında 'En İyi Dans/Elektronik Albüm Dalı'nda Grammy Ödülü kazanan Black Coffee'nin performansına hayranları da danslarıyla eşlik etti.