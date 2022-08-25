Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Böyle bir hakaret asla kabul edilemez

Ünlü şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerine bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, "Milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Şarkılarının yanı sıra konser kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen'in nisan ayında sahnede yaptığı bir konuşma gündem oldu. Sahnede bir kişiyi eleştiren Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

ALİ ERBAŞ'TAN KINAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti; "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET SUÇUDUR, İNSANLIK AYIBIDIR

Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri AK Parti cephesinde de büyük tepki çekti. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü şarkıcıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." ifadelerini kullandı.