Disney Plus'ın Atatürk kararına sessiz kalan Tarkan pişman oldu: Haklıydınız, sessiz kalmamam gerekirdi

Reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kaldığı için tepki çeken Tarkan, pişman oldu. Karara sessiz kalmaması gerektiğini belirten Tarkan, "Haklıydınız, Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi" dedi.

Disney Plus, geçtiğimiz aylarda Atatürk dizisini platformları üzerinden yayınlanmayacağını açıklamış ve tepkiler çığ gibi büyümüştü. Reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın kararına sessiz kaldığı için tepki çeken Tarkan ise günler sonra pişman oldu ve "Evet, haklıydınız, bu kararın yanlış bulduğumu belirtmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E YAPILAN HADSİZLİK VE AYIP BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Son günlerde Atatürk'e yapılan saygısızlıklara sessiz kalamayan ve Disney Plus'ın kararıyla ilgili pişmanlığını dile getiren Tarkan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk'e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum."

"DISNEY PLUS'IN KARARINA SESSİZ KALMAMAM GEREKİRDİ"

"Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk'ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır."