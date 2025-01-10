Dilan Polat yeni şarkısı için stüdyoya girdi! Hokkabaz ile geri dönüyor
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl cezaevine giren Dilan Polat, tahliye olduktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Polat, Instagram hesabından yeni şarkısı için stüdyoya girdiği anları paylaştı. Şarkının adı 'Hokkabaz' olan Polat, enerjisiyle dikkat çekiyor. 'Keyfimi bozamaz üç beş Hokkabaz' sözleriyle de dinleyicilerine mesaj veriyor.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl cezaevine giren Dilan Polat, tahliye olduktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Polat, şimdi de yeni şarkısı için stüdyoya girdi.
Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Dilan Polat, Instagram hesabından yeni şarkısı için stüdyoya girdiği anları paylaştı.
İşte Dilan Polat'ın yeni şarkısı Hokkabaz'ın sözleri...
Keyfimi bozamaz üç beş Hokkabaz
Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz
Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz
Asilin halinden onlar anlamaz
Keyfimi bozamaz
Asilin halinden olmayan anlamaz
Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar
Enerci tavan
Enercii
Yerinde havam
Susarım kalitemden havamı bozamam
İçimi biliyor yüce yaradan
Biz yeni gelmedik geri geldik
Enercii