Dilan Polat yeni şarkısı için stüdyoya girdi! Hokkabaz ile geri dönüyor

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl cezaevine giren Dilan Polat, tahliye olduktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Polat, şimdi de yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Dilan Polat, Instagram hesabından yeni şarkısı için stüdyoya girdiği anları paylaştı.

İşte Dilan Polat'ın yeni şarkısı Hokkabaz'ın sözleri...

Keyfimi bozamaz üç beş Hokkabaz

Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz

Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz

Asilin halinden onlar anlamaz

Keyfimi bozamaz

Asilin halinden olmayan anlamaz

Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar

Enerci tavan

Enercii

Yerinde havam

Susarım kalitemden havamı bozamam

İçimi biliyor yüce yaradan

Biz yeni gelmedik geri geldik

Enercii