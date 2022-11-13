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Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses imaj değişikliğine gitti. Dilan Çıtak, yıllardır kıvırxık kullandığı saçlarına fön çektirdi. En son 14 yaşında föz çektirdiğini söyleyen ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.

Levent Dörter ile yaklaşık 1 ay önce dünyaevine giren Dilan Çıtak yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

"FÖN HAYATIMIN 8-9 YAŞLARINDA KALDI"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda saçlarını iki günde bir yıkadığını dile getiren Dilan Çıtak, kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" demişti.

Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Saçlarıyla dikkat çeken kıvırcık saçlarını düzleştirdi. Saç rengini de değiştiren Dilan Çıtak yeni saçlarını sevdiğini söyledi. Dilan'ı ilk kez böyle gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak Magazin Haberler

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