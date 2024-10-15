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Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti

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Haftalardır art arda yaşanan kadın cinayetleriyle yasa boğulan Türkiye, şimdi de Gebze'deki hayvan katliamıyla sarsıldı. Yaşanan vahşete ünlü isimlerden de art arda tepkiler gelirken İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses'te yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Türkiye, son haftalarda kadın cinayetleriyle sarsılırken, Gebze'deki hayvan katliamı da toplumda büyük bir infiale yol açtı. Ünlü isimlerden gelen tepkiler artarken, İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses de yaşanan vahşete karşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla isyan etti

Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

İbrahim Tatlıses Hayvan Hakları Dilan Çıtak Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Gebze

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Yorumlar (2)

Mustafa Işık:

ekrana habere çıkarıp durmayın şunu

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sinan çayırcı:

Gören de çok medeni halleri olan bir hanımefendi zanneder .

2
0
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