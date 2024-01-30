Dilan Çiçek Deniz... ESTETİK İTİRAFI; 'BİR DAHA YAPTIRMAYACAĞIM!'

Dilan Çiçek Deniz, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Oyuncu kadrosunda yer aldığı, 2 Şubat'ta vizyona girecek 'Aşk Mevsimi' filmi hakkında konuşan ünlü ism, "İnsan kendinde olmayanı aradığı için Aşk Mevsimi'ni kabul ettim. İlk sinema filmim, sinemaya giriş yapmak istedim" dedi.

"HEDEFİM YOK"

Üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten 28 yaşındaki tescilli güzel, "Felsefe okuyorum. Hedefim yok, hedef olursa mutsuz olurum gibi geliyor. Şu kısacık hayatta yapabildiğim her şeyi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek Deniz, "Estetik bir müdahale yaptırdın kendine, mesele burada başladı ve ardı arkası kesilmedi" sözleri üzerine kimi zaman gözleri dolarak yaşadığı sürecin hiç kolay olmadığını itiraf etti.

"BİR DAHA ASLA ESTETİK YAPTIRMAYACAĞIM"

Doktorumla inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Araştırıp, daha çok soruşturmam gerekiyordu. Sonrasında vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi çünkü omuz ameliyatımı yeni olmuştum.

Ameliyatın üstüne ani kararla gidip estetiğe karar verdim. Orada paşa gönlüm o an öyle istedi ve denemek istedim. Zaten yaptırdığım şey de geçici olduğu için rahattım, geri döndürülebilir bir şey, geçici bir şey.

O kadar büyüdü, o kadar uzun sürdü ki süreç, benim iyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, özellikle kadın yorumcular... O kadar zordu ki! Hata yaptım, bir daha asla estetik operasyona girişmeyeceğimi biliyorum.

Kendimi her şekilde kabul edip sevmeye çalışıyorum. Güzellik algısı var, o güzellik algısı sürekli değişiyor. Daha iyi hissetmek istiyorsun, daha güzel görünmek istiyorsun, bunu yapma hakkına da sahipsin.

"VALLAHİ BEZDİM"

2023 yazında badem göz ve çene dolgusu adı verilen estetik operasyonları yaptırdığı gözlenen oyuncu, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Dilan Çiçek Deniz, o dönem "Vallahi bezdim" diyerek, yüzünde estetik işlem olmadığını belirtmişti.