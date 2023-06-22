Didem Uzel, kıyafetiyle düğüne damga vuran Nesrin Cavadzade'yi eleştirdi: Düğünlerde sadelik önemlidir

Oyuncu Didem Uzel, Eda Ece'nin düğününde iddialı göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'yi eleştirerek "Düğüne uzun ve mümkünse sade elbiseyle gidilir çünkü o gece gelinin gecesidir. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet çok güzel, bir ödül gecesinde şahane olurmuş" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği düğünde göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade, Didem Uzel'in tepkisini çekti. Kıyafeti düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğün gelinin gecesidir. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" dedi.

GÖĞÜS DETAYINI GÖREN BİR DAHA BAKTI

Dün akşam İstanbul'daki 7 yıldızlı bir otelde yapılan düğüne iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Adeta şıklık yarışının yaşandığı geceye katılan Nesrin Cavadzade kıyafet tercihiyle görenleri ikiye böldü. Yasak Elma dizisinde birlikte rol aldığı Eda Ece'nin düğününe giden Cavadzade, siyah uzun ve ön tarafı tamamen açık olan bir elbise giydi.

DİDEM UZEL: DÜĞÜNLERDE SADELİK ÖNEMLİDİR

Oyuncu için "Gecenin en iddialı ismi" yorumu yapılırken oyuncu Didem Uzel'den bir eleştiri geldi. Oyuncunun kıyafetini düğün için abartılı bulan Uzel, "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir. Kırmızı halıda istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir. Kıyafet bu arada çok güzel. Bir ödül gecesinde şahane olurmuş" ifadelerini kullandı.