Didem Soydan'dan şaşırtıcı açıklama: Aşık olduğum adam evli

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Eski aşkından bahseden Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşırttı. Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü manken, aşık olduğu kişinin hala aynı olduğunu belirtti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu açıklama, merak konusu oldu.

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkat çekecek açıklamalar yaptı.

Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşırttı.

"AŞIK OLDUĞUM KİŞİ EVLİ"

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.

"HALA AYNI"

Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişiye dair birçok iddia ortaya atıldı.