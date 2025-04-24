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Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu

Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
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Son olarak oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü model, ayrılığın ardından uzun süredir yalnızdı. Şimdi ise İngiltere'de bir kafede, işadamı Emir Hacısüleymanoğlu ile görüntülendi. İkilinin bu karesi, tesadüfen orada bulunan bir hayranın objektifine yansıdı. Yaklaşık bir aydır beraber oldukları öğrenilen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istiyor.

Modellik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu kez aşkıyla haberlerde. Son olarak oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Soydan, kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı. Hürriyet'in haberine göre, ünlü model, İngiltere'nin başkenti Londra'da iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile kameralara yakalandı.

Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu

İkilinin Londra'daki popüler bir kafede baş başa sohbet ederken çekilen kareleri, orada tesadüfen bulunan Soydan'ın bir hayranı tarafından çekildi.nİkilinin sıcak tavırları ve karşılıklı gülüşmeleri, aşk iddialarını güçlendirdi. Magazin kulislerine sızan bilgilere göre Soydan ve Hacısüleymanoğlu yaklaşık bir aydır birlikte.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

Her gün bu züppeleri önümüze niye getiriyorsunuz? sex sells değil mi? kiminle yatmış , nerede anadan doğma resim çektirmiş bu tür yayınlarınızı tamamen yadırgıyoruz. Böyle habercilik batsın

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