Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını ifşa etti

Şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan sosyetik iş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarı, paylaşımlarında Antebi ile evliliği devam ederken Çağla Şıkel'le yakınlaştığını ileri sürdü.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yaptığı yazışmalarını ifşa eden Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" ifadelerini kullandı. Mesajlarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği ünlü mankenin de "Bütün gece aklım sendeydi" yazdığı görüldü. Öte yandan ikilinin birbirine kırmızı kalp emojisi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Mesajlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken Çağla Şıkel'den henüz bir açıklama gelmedi.

İzzet Antebi ve Didem Sarı