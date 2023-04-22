Devrim Yakut, Camdaki Kız dizisinden ayrılarak Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oluyor

Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Devrim Yakut, diziye veda ederek "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" kadrosuna dahil olacak. Yakut'un yer alacağı dizinin çekimleri ise mayıs ayında başlayacak.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, sezon sonunda final yapacak. Dizininin sevilen oyuncularından Devrim Yakut ise erken veda edecek.

BEHZAT Ç.'YE DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeden ayrılacak. Devrim Yakut'ın Camdaki Kız'dan sonra oynayacağı dizi de şimdiden belli oldu. Usta oyuncu, BluTV için çekilen Ortaks Yapım imzalı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın'ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması planlanıyor.