Haberler

Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, doğum günü kutlamasında sevgilisi Asil Gök'ten evlilik teklifi aldı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin bu mutlu anı, gecenin en özel anlarından biri oldu. Teklifi kabul eden Uluğ, sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.

  • Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök, onun doğum günü kutlamasında evlilik teklif etti.
  • Derya Uluğ, Asil Gök'ün evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medyada 'I Said Yes' diyerek duyurdu.
  • Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nikâh tarihi henüz açıklanmadı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yeni yaşını kutladığı özel gecede hayatının en anlamlı sürprizlerinden birini yaşadı. Uluğ'un yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök, doğum günü kutlaması sırasında evlilik teklifinde bulundu.

ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Yakın dostlarının da bulunduğu kutlamada Asil Gök'ün diz çökerek yaptığı teklif, geceye damga vurdu. Büyük mutluluk yaşayan Derya Uluğ'un teklife "Evet" yanıtını verdiğini sosyal medya hesabında "I Said Yes" (Evet dedim) diyerek duyurdu.

Çiftin o anları davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Özel geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve sanat camiasından birçok isim çifte tebrik mesajları gönderdi.

Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Uzun süredir gözlerden uzak ancak istikrarlı bir ilişki sürdüren çiftin nikâh tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hayranları, düğün detaylarını merakla bekliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti terör örgütünden resmen devraldı
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti terör örgütünden resmen devraldı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak