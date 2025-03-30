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Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

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Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilisi olmak isteyenlerden CV istediği video büyük tartışma yarattı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

"BEN BİR TIK YAŞLI TERCİH EDİYORUM"

Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı. "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyerek söze başlayan Talu, "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

"ÇALIŞMAYAN ERKEK KADAR..."

Sözlerinin devamında bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağını belirten Talu, şöyle devam etti: "Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum

BİR TAKİPÇİSİ CV GÖNDERDİ

Takipçilerinden biri, Talu'ya bir CV gönderdi.Derin Talu, gelen maili sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Gönderilen CV'de ise şu ifadeler yer aldı: "Derin Hanım merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV'm ektedir."

Derin Talu'nun erkekte aradığı kriter tartışma yarattı: Bir tık yaşlı tercih ediyorum
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSuayit gurkan:

Anne pazara çıkarıyo yavaş yavaş

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Haber Yorumlarıalperen84:

Tecrübeli olsun diyor yani demekki hep acemiye denk gelmiş yazık

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Haber YorumlarıSer_hat:

Erkekler de sende edep,haya arıyor,var mı?

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Haber Yorumlarıİslam İSLAMOĞLU:

Deep conversation

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Haber YorumlarıSERHAT KOCAKAYA:

bu aralar bu kızı parlatmanın derdindeler

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