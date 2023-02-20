Depremzede çocuğa koruyucu aile olmak için başvuruda bulunan Suavi'nin talebi yaş engelinden dolayı reddedildi

Şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede çocuğa koruyucu aile olmak için yaptıkları başvuru reddedildi. Sosyal medya hesabında konuyla ilgili sitem eden Saygan, "Suavi 70 yaşında diye koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu şehirlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından bölgeye giderek vatandaşlara yardım etmeye çalışan şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan da depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

"SUAVİ 70 YAŞINDA DİYE KORUYUCU AİLE OLMAMIZI REDDETTİLER"

Çiftin koruyucu aile olma talebi yapılan incelemelerin ardından reddedildi. Twitter hesabından verilen olumsuz karara sitem eden Gönül Saygan, "Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz" ifadelerini kullandı.

1999 yılında dünya evine giren Suavi ve Gönül Saygan çiftinin "Suada Saygan" adında bir kız çocukları var.