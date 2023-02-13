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Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, katıldığı programda gözyaşlarına hakim olamadı. Zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Yurt dışında yaşayan şarkıcı Karsu, depremde 10 akrabasını kaybetti. NTV'de Mesut Yar'ın programına telefonla bağlanan şarkıcı, yaşadığı zor günlerden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

VERDİKLERİ KAYIPLARI ANLATTI

Kayıplarından bahseden şarkıcı, "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik... 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor" dedi.

"KÖYE TUVALET LAZIM"

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Karsu, sözlerine şöyle devam etti: "Karsu köyünden halam aradı, para ve tuvalet lazım olduğunu söyledi. 'Ne olur bizi unutma unutma unutma' dedi. Unutulmayacak benim ödevim o" ifadelerini kullandı.

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

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