Japon gelin ve Türk damat konuklarını kimanoyla karşıladı

Ressam Gürcan Ekici'nin oğlu Erkin Ekici, Japon eşi Tomomi Miyai ile Denizli'de renkli bir düğün töreni gerçekleştirerek iki kültürü bir araya getirdi. Geleneksel oyunlar ve kimonolarla süslenen etkinlik, davetlilerin hafızasında unutulmaz anlar bıraktı.

Denizli'de ressam Gürcan Ekici'nin oğlu Erkin Ekici, Japon matematik öğretmeni eşi Tomomi Miyai ile düzenlenen renkli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Türk ve Japon kültürlerinin harmanlandığı gecede, gelin ve damat konuklarını kimanoyla karşıladı.

Denizli, sanat ve kültürün iç içe geçtiği özel bir düğün eğlencesine ev sahipliği yaptı. Ressam Gürcan Ekici'nin kendisi gibi ressam olan oğlu Erkin Ekici, Tayland'da tanıştığı Japon matematik öğretmeni ve organizatör Tomomi Miyai ile dünya evine girdi. Çift için Denizli'de düzenlenen düğün eğlencesi, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede Türk ve Japon kültürleri bir araya geldi. Japon gelin Tomomi Miyai ile damat Erkin Ekici, Japon kültürüne ait kimonolarını giyerek davetlilerle birlikte yöresel oyunlar oynadı, ardından dev düğün pastasını birlikte kesti. Ünlü ressam Gürcan Ekici eşi Nihal Ekici ile birlikte sergilediği zeybek oyunu ise davetlilerden uzun süre alkış aldı. Düğüne katılan herkese teşekkür eden Gürcan Ekici, "Çok mutluyum. Japonya'dan Çal'ımıza, Denizli'mize bir gelin getiriyoruz. Oğlum ve gelinim Tomomi yaklaşık bir yıl önce Tayland'da tanıştı. Bu tanışma sevgiye ve aşka dönüştü. Daha sonra Tomomi oğlumu Japonya'ya davet etti. Japonya'nın refah düzeyi yüksek, oğlum da orada yaşamayı tercih etti. Evlenme kararı aldılar ve kısa süre önce Japonya'da nikah kıydılar. Biz de Denizli'de eş dostla küçük ama anlamlı bir düğün eğlencesi yapmak istedik. Oğlum ve gelinim Türkiye'de 15 gün daha kaldıktan sonra Japonya'ya dönecek ve orada yaşayacaklar." dedi

Japonya'da ikinci düğün Ağustos ayında yapılacak

Damat Erkin Ekici ise Japonya'da da benzer bir düğün eğlencesi yapılacağını belirterek, "Japonya'da evlendik ancak mutluluğumuzu Denizli'deki akrabalarımız ve dostlarımızla da paylaşmak istedik. Eşim Tomomi hayatında ilk kez böyle bir Türk düğünü yaşadı. Japonya'da düğünler genelde küçük bir yemek organizasyonu ve hafif müzik eşliğinde oluyor. Kültürümüzü ona adım adım anlattım, çok sevdi ve çok mutlu oldu. Kimonalarımızı da Japonya'dan getirdik. İki hafta sonra Japonya'ya döneceğiz ve Shizuoka eyaletinin Hamamatsu bölgesinde yaşayacağız. Ağustos ayında Japonya'da yapacağımız düğüne de herkesi bekliyoruz" dedi.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Gürcan Ekici, kültürlerin kaynaştığı bu özel düğün, davetlilerin hafızasında unutulmaz bir gece olarak yer alacağını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
