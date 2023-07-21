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Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak

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Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. Çift, 10 Eylül'de Kemerburgaz'da nikah masasına oturacak.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikili, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de nikah masasına oturacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Deniz Çakır Magazin Haberler

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