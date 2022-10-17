Demiray Erül... İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NIN ACI KAYBI!
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Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Demiray Erül 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini İstanbul Şehir Tiyatroları duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Demiray Erül'ün cenazesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü (yarın) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
Demiray Erül
18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de doğdu. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan sanatçı, tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Demiray Erül, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
Demiray Erül, son olarak Doktorlar dizisinde Nihat Altındağ karakterini canlandırdı.
Şehir Tiyatroları'nda Rol Aldığı Oyunlar:
Bir Kavuk Devrildi
Othello
Utanç Duvarı
Hapşırıklı Kral
Kelebek Okulu
Kara Kız
Köşebaşı
Kayıp Mektup
Babanın Gorilleri
Açgözlüler
Gelin ile Kaynana
İkili Oyun
Haftabaşı
Utanmazın Defteri
Bir Kızılderili Efsanesi
Çil Horoz
Susuz Yaz
Hırçın Kız
Antonius ve Kleopatra
Gazete - Gazete
Karaların Memetleri
Ahududu
Bir Ata Krallığım
Buzlar Çözülmeden
Lüküs Hayat
Büyük İkramiye
Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı
Deli Eder İnsanı Bu Dünya
Filmografisi
2006-2008 Doktorlar - Nihat Altındağ
2006 Arka Sokaklar
2006 Köprü
2004 Cennet Mahallesi - Michael
2004 Kurtlar Vadisi
2003 Patron Kim
2001 Tatlı Hayat
2001-2002 Çiçek Taksi - Cevat
1998 İki Arkadaş
1997 Böyle mi Olacaktı
1996 Köşe Kapmaca
1989 İz Peşinde - Avukat Feridun
1986 Milyarder - Komiser Asım
1986 Tarzan Rıfkı - Avukat İhsan