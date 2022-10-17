Demiray Erül... İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NIN ACI KAYBI!

Selami Şahin... BARTIN ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE YARDIM SÖZÜ! Demiray Erül... İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NIN ACI KAYBI! Magazin Haberleri Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Demiray Erül 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini İstanbul Şehir Tiyatroları duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. Demiray Erül'ün cenazesi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü (yarın) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Demiray Erül 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de doğdu. Sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı. Dans konusunda yetenekli olan sanatçı, tiyatro dışında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Demiray Erül, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Demiray Erül, son olarak Doktorlar dizisinde Nihat Altındağ karakterini canlandırdı. Şehir Tiyatroları'nda Rol Aldığı Oyunlar: Bir Kavuk Devrildi Othello Utanç Duvarı Hapşırıklı Kral Kelebek Okulu Kara Kız Köşebaşı Kayıp Mektup Babanın Gorilleri Açgözlüler Gelin ile Kaynana İkili Oyun Haftabaşı Utanmazın Defteri Bir Kızılderili Efsanesi Çil Horoz Susuz Yaz Hırçın Kız Antonius ve Kleopatra Gazete - Gazete Karaların Memetleri Ahududu Bir Ata Krallığım Buzlar Çözülmeden Lüküs Hayat Büyük İkramiye Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı Deli Eder İnsanı Bu Dünya Filmografisi 2006-2008 Doktorlar - Nihat Altındağ 2006 Arka Sokaklar 2006 Köprü 2004 Cennet Mahallesi - Michael 2004 Kurtlar Vadisi 2003 Patron Kim 2001 Tatlı Hayat 2001-2002 Çiçek Taksi - Cevat 1998 İki Arkadaş 1997 Böyle mi Olacaktı 1996 Köşe Kapmaca 1989 İz Peşinde - Avukat Feridun 1986 Milyarder - Komiser Asım 1986 Tarzan Rıfkı - Avukat İhsan Kaynak: Magazinkolik / Magazin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Magazin Haberler

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