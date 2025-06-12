Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
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Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, kardeşiyle paylaştığı yeni karelerle sosyal medyayı salladı. Güzellikleriyle dikkat çeken Özdemir kardeşlerin pozları büyük ilgi gördü.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşraf Rüyada'da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, yalnızca oyunculuğuyla değil, zarafetiyle de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan başarılı oyuncu, bu kez özel hayatına dair yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ABLASININ PAYLAŞIMI İLGİ ODAĞI OLDU

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, kardeşiyle birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzellikleriyle beğeni toplayan Özdemir kardeşlerin bu kareleri kısa sürede gündem olurken, takipçiler Derya Özdemir'i bir kez daha merak etmeye başladı. Fotoğrafların altına "Şanslı olduğum çok şey var ama sen hep ilk sıradasın. Çok güzel anılarımız var, nicelerine" notunu düşen Derya Özdemir'in paylaşımı, samimi ve duygusal ifadeleriyle de öne çıktı. Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, kardeşiyle paylaştığı yeni karelerle sosyal medyayı salladı. Güzellikleriyle dikkat çeken Özdemir kardeşlerin pozları büyük ilgi gördü.

Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu paylaşım, Derya Özdemir'in geçmişine dair şaşırtıcı bir detayı da beraberinde getirdi. 2004 yılında yayınlanan Mustafa Sandal'ın efsaneleşmiş İsyankar klibinde rol aldığı ortaya çıkan Özdemir'in bu görüntüsü, bugüne dek birçok kullanıcı tarafından fark edilmemişti. Takipçileri onu yalnızca Demet Özdemir'le birlikte verdiği pozlardan tanıyor olsa da, bu detay uzun süre gözlerden kaçmış.

Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfasistbiryigit:

abla ben küçükken senden çok korkuyordum ya bir anda çıkıyordun ortaya klipte değişik değişik hareketlerle senin gibi bi de halka filmi vardı aynı dönemdi sanırım o yüzden

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

pardonda ablasının neresi güzel korkutucu bir tip

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Haber YorumlarıTaş:

genetiği ve heryeri oynanmış gibi neresi güzel

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