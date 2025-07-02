Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Demet Özdemir, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ekranlarda Eşref Rüya dizisindeki "Nisan" karakteriyle boy gösteren Özdemir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

Yaz sezonunu tatille değerlendiren 33 yaşındaki güzel oyuncu, sıcak havaların tadını deniz ve güneş eşliğinde çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Özdemir, ekran başarısını sosyal medya ilgisiyle pekiştiriyor. Tatil pozlarıyla doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koyan ünlü isim, yaz enerjisini takipçilerine de yansıtıyor.