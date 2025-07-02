Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
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Eşref Rüya dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Demet Özdemir, tatilini havuz başında geçirdi. Güneş banyosu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Demet Özdemir, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ekranlarda Eşref Rüya dizisindeki "Nisan" karakteriyle boy gösteren Özdemir, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

Yaz sezonunu tatille değerlendiren 33 yaşındaki güzel oyuncu, sıcak havaların tadını deniz ve güneş eşliğinde çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri tarafından da yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Özdemir, ekran başarısını sosyal medya ilgisiyle pekiştiriyor. Tatil pozlarıyla doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koyan ünlü isim, yaz enerjisini takipçilerine de yansıtıyor.

Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıasili007:

ÇOKTA TİNNNNN ÇOKTA FİFİİİİİ ÇİRKİN ÖRDEK İNSANIN MİDESİ BULANIYOR

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

kalimero

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

patlatalımbi31

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