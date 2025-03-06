Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Eşref Rüya" ile ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir peruk takarak verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Kısacık saçlarıyla poz veren oyuncuya beğeni yağarken Özdemir, "At fava, bekle bakalım belki bir gün" dedi.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imajıyla hayranlarının dikkatini çekti.
DEĞİŞİM SİNYALİ VERDİ
Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekleyen oyuncu, bu sözleriyle imaj değişikliğine açık olduğu mesajını verdi.
SOSYAL MEDYADE BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medyada oyuncunun bu halini gören fanları ise Demet Özdemir'e "Çok güzel olmuş", "Bambaşka bir Demet" yorumlarında bulundu.