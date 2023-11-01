Demet Akalın, Mustafa Bozkurt'un Organizasyonunda Muhteşem Bir Konser Verdi

Mustafa Bozkurt'un tüm organizasyonunu üstlendiği etkinlikte Demet Akalın, Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunuculuğunda sahne şovlarıyla muhteşem bir konser verdi. Konserde Demet Akalın'a çocuklar da eşlik etti. Konser sonrası Demet Akalın, yeni albüm hazırlığıyla ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

"By Mustafa" adıyla bilinen Mustafa Bozkurt'un tüm organizasyonunu üstlendiği, Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunuculuğunu ve sahne şovlarını gerçekleştirdiği, Okan Kurt'un da dj'lik yaptığı etkinliklikte Demet Akalın muhteşem bir konser verdi.

Lansmanın düzenlendiği alan kırmızı bayraklarımızla donandı ve lansman tam bir cumhuriyet şenliği çerçevesinde yapıldı. Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili tüm konuklarla yakında ilgilendi ve 100. Yıl kampanyasını başlatarak lansmanın açılış konuşmasını yaptı.

Konserde Demet Akalın'a çocuklar da eşlik etti.

Demet Akalın konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir itirafta bulundu. 1 ay önce çıkardığı yeni şarkısı "Bana Yolla" için "Yazın ful çalıştığım için şarkı yaz sonuna kaldı. Zaten insanlar da hoşlanmadı. Bana yakışmadı. Bu yüzden çok özenerek yeni bir albüm hazırlayıp yılbaşından sonra yayınlayacağım" dedi.