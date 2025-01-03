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Demet Akalın'ın Photoshop Kullanımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Demet Akalın'ın Photoshop Kullanımı Sosyal Medyayı Karıştırdı
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Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansına verdiği tepkiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bir fotoğrafına uyguladığı Photoshop ile çok konuşuldu.

Giderli şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, sosyal medya hesabından güncel olaylara verdiği tepkilerle sık sık gündeme geliyor.

Yeni yıl için konser veren Akalın, geceden çok sayıda fotoğraf paylaştı. Ailesinin de katıldığı konserde gümüş rengi bir elbise giyen şarkıcı, söz konusu fotoğrafta yaptığı oynamayla dikkatleri üzerine çekti.

Bacağının bir kısmını yok eden ünlü şarkıcıya sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Demet Akalın'ın Photoshop Kullanımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Gelen yorumlara rağmen fotoğrafı kaldırmayan Akalın, herhangi bir açıklama yapmadı.

Demet Akalın son günlerde Hadise'nin O Ses Türkiye'deki Sıfır Tolerans performansını Narin'e armağan etmesine verdiği "Kusacağım" tepkisiyle adından söz ettirmiş, konuyla ilgili İrem Derici ile de polemik yaşamıştı.

Demet Akalın'ın Photoshop Kullanımı Sosyal Medyayı Karıştırdı

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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