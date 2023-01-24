Demet Akalın'ın eski vokali Ömer Topçu'dan olay sözler. En büyük şanssızlığım, kariyerimi dibe sürükledi

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran genç popçu Ömer Topçu, katıldığı programda bir dönem vokalliğini yaptığı Demet Akalın'a ateş püskürdü. Akalın ile çalışmanın pişmanlık olduğunu söyleyen Topçu, "Hayatımdaki en büyük şanssızlığım oldu. Kariyerimi dibe sürükledi" dedi.

Yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve sesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Ömer Topçu, Özlem Esra Ada'nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa programına konuk oldu. Yarışma döneminde yaşadıklarından bahseden şarkıcı, elendikten sonra vokalliğini yaptığı Demet Akalın'ı da yerden yere vurdu.

"O SES TÜRKİYE'DE BİZİMLE İLGİLENMEDİLER"

O Ses Türkiye'de yoğunluktan dolayı kendileriyle ilgilenmediklerini söyleyen Topçu, "Özcan Deniz'in şarkısını söylemişti. Herkes çok beğendi, elendikten sonra da yapım şirketini arayarak sitem edenler olmuş. Özcan Deniz'in orijinal kaydından daha fazla izlendi" dedi.

"DEMET AKALIN HAYATIMIN EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI"

Yarışmadan çıktıktan sonra Demet Akalın'ın kendisine vokallik teklifinde bulunduğunu ve bu teklifi kabul etmenin hayatındaki en büyük hata olduğunu söyledi. Şarkıcıya sitem eden Topçu "Demet Akalın benim hayatımdaki en büyük şanssızlığım oldu Keşke tek başıma bir şeyler yapsaydım. Onunla proje yapmak benim kariyerimi dibe sürükledi. 6 yıl birlikte çalıştık ve ona çok alıştım. Bir de o kendine bağlar insanı. Kocaman bir kırgınlık var kalbimde. O kırılmadı, ben kırıldım. Şimdi çıkıp 'Merve Özbey benim vokalimdi' diyerek övünüyor ama sen ona bir şey yapmadın ki. Senin yanında yıllarca çalıştı, bir gün Erdem Kınay gelerek onu aldı. Başkasının başardığı işle övünüyorsun. Hep kendisini ön planda tuttu beni kullandı" ifadelerini kullandı.