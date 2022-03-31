Demet Akalın'dan Ramazan ayında ekrana çıkacak hocaları kızdıracak öneri - Haberler

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Demet Akalın'dan Ramazan ayında ekrana çıkacak hocaları kızdıracak öneri

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Magazin
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez Ramazan'da ekrana çıkacak hocalarla ilgili teklifiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"O PARAYI FAKİR FUKARAYA DAĞITIN"

Ramazan ayında ekrana çıkacak hocalarla ilgili bir çağrı yapan ünlü şarkıcı, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Demet Akalın'dan Ramazan ayında ekrana çıkacak hocaları kızdıracak öneri

Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Demet Akalın'ın söylediklerine katılacağımı, seveceğimi hiç düşünmezdim. Kadın 2 yıldır her konu da haklı

- Sonuna kadar katılıyorum.

- Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir

- Çok anlamlı bir çağrı olmuş .

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Demet Akalın, Magazin, Haberler

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Yorumlar (14)

Tahsin Büyükkol:

Her gece aldiginiz milyonlarca parayi 100 de 40ini fakir fukura dagitsaniz fakir kalmazdi.

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Adem Çolak:

senin de cebin dolu;parayada ihtiyacın yok,konserlerden alacağın parayı fakir fukaraya dağıtta,sadakan olsun.

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Ayhan Tufan:

böyle sözde sanatçının yorum yapması çok saçma

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