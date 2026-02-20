Haberler

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Demet Akalın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşarak hayranlarını nostaljiye götürdü. Akalın gençliğini yad ederken 'Gözümde bile ışık varmış.'' ifadelerini kullandı.

  • Demet Akalın, Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.
  • Demet Akalın, 90'lı yılların sonunda 'Sebebim' şarkısıyla müzik piyasasına adım attı.
  • Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Demet Akalın, Instagram'dan gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Fotoğrafın notunda ise "Gözümde ışık bile varmış, gençlik." diyerek gençliğine duyduğu özlemi paylaştı.

Paylaşımı gören takipçiler, Demet Akalın'ın geçmiş halini "zamanında yolculuk" gibi değerlendirerek şaşkınlık ve beğeniyle yorumladı. Sosyal medyada fotoğraf, nostalji sevenlerin ilgisini çekti ve kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

90'lı yılların sonunda "Sebebim" şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Akalın, o dönem mankenliğe zorunlu veda etmiş ve başarılı olacağına pek çok kişi inanmamıştı. Ancak şarkıcının müzik kariyeri, kısa sürede yükselişe geçti.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Akalın'ın geçmiş pozları yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.

Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yaşlandıkça ders alacağına dahada coşuyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı

Ağızları açık bırakan tesis! Değerini duyunca hayret edeceksiniz
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Ramazanın ilk günü soluğu camide aldı
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni bir felaketin habercisi mi?

Depremin ipuçları sudaymış! Radon gazı yeni felaketin habercisi mi?