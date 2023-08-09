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Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e "İticisin" tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi

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Sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, yarışmacılardan Tahsin Küçük'ü eleştirerek "Aşırı iticisiniz, inşallah sonuna kadar gidemezsiniz" dedi. Akalın'ın paylaşımına sessiz kalmayan Küçük ise "Keşke herkes kendi işini hakkıyla yapsa" ifadelerini kullandı.

Konserlerinden arta kalan zamanlarında yarışmaları takip eden Demet Akalın, MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü hedef aldı. Küçük'ten kendisine "İticisin" diyen Akalın'a cevap gecikmedi.

"İNŞALLAH SONUNA KADAR GİDEMEZSİNİZ"

Yarışmanın iddialı isimlerinden Tahsin Küçük'ün davranışlarından rahatsız olan Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bay" dedi. Akalın'ın sitem dolu paylaşımına sessiz kalmayan Tahsin Küçük ise "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi

Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi

Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e 'İticisin' tepkisi! Yarışmacıdan cevap gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Akalın MasterChef 3. Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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