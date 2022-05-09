Demet Akalın'dan dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler: Önemli olan don değil şarkı

Demet Akalın'ın yıllar önce çıkardığı Kulüp şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme geldi. Demet Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşıldı. Şarkısı yeniden popüler olan Akalın, Twitter hesabından eski dostu Aleyna Tilki'yi hedef aldı.

"OTURDUĞUM YERDEN FIFA'DAYIM"

Bir Twitter kullanıcısı, Kulüp şarkısı günlerdir sosyal medyada çalınan Demet Akalın'a "Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun" yorumunu yaptı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve çoğu takipçisine cevap veren Akalın, bu yorum üzerine Aleyna Tilki'nin dünya starı olma isteğine gönderme yaptı. Şimdilerde arasının iyi olmadığı Tilki'yi hedef alan şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.