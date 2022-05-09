Demet Akalın'dan dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler: Önemli olan don değil şarkı - Haberler

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Demet Akalın'dan dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler: Önemli olan don değil şarkı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Demet Akalın'dan dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler: Önemli olan don değil şarkı

Trabzonspor'un s¸ampiyonluk kutlamalarında çalınan Kulüp şarkısıyla gündeme gelen Demet Akalın, videonun FIFA tarafından paylaşılmasının ardından arasının kötü olduğu Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı. Tilki'nin dünya starı olma isteğini hatırlatan Akalın "Önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Demet Akalın'ın yıllar önce çıkardığı Kulüp şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme geldi. Demet Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşıldı. Şarkısı yeniden popüler olan Akalın, Twitter hesabından eski dostu Aleyna Tilki'yi hedef aldı.

"OTURDUĞUM YERDEN FIFA'DAYIM"

Bir Twitter kullanıcısı, Kulüp şarkısı günlerdir sosyal medyada çalınan Demet Akalın'a "Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun" yorumunu yaptı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve çoğu takipçisine cevap veren Akalın, bu yorum üzerine Aleyna Tilki'nin dünya starı olma isteğine gönderme yaptı. Şimdilerde arasının iyi olmadığı Tilki'yi hedef alan şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Demet Akalın'dan dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler: Önemli olan don değil şarkı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Akalın, Aleyna Tilki, Twitter, Magazin, Haberler

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