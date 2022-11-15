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Deli Yürek'in Zeynep'i yıllar sonra ortaya çıktı, herkes çocuklarına takıldı

Magazin Haberleri

Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş uzun zaman sonra sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündeme geldi. Tokuş'un çocuklarının kocaman olması, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan Deli Yürek dizisi, ekranlarda kaldığı tam 4 sezon boyunca Türk milletini televizyon başına kilitlemeyi başardı. Dizide başrolü Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Türkiye güzeli Zeynep Tokuş da paylaşıyordu.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Deli Yürek'ten sonra bazı projelerde daha boy gösteren Tokuş, son olarak ise oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başladı. Eskisine göre gözlerden çok uzak bir yaşam süren Tokuş, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Deli Yürek'in Zeynep'i yıllar sonra ortaya çıktı, herkes çocuklarına takıldı

ÇOCUKLARI İLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından çocukları Alp, Ali ve Ayşe ile pozunu paylaşan Zeynep Tokuş'a yorum yağdı. Hayranları Tokuş'un çocuklarının çok büyük durduğunu belirterek, "Ne ara büyüttün çocukları, hala çok genç duruyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım:

Deli Yürek'in Zeynep'i yıllar sonra ortaya çıktı, herkes çocuklarına takıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Zeynep Tokuş Deli Yürek Magazin Haberler

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