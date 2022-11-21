Danla Bilic'ten eski aşkı Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Danla Bilic ve Kubikay Aka fikir ayrılıkları yaşadıkları için yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından eski sevgilisine gönderme yapan Bilic, "Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin" dedi.

Paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

"BİTEN HER ŞEYE YER AÇIN Kİ YENİSİ GELSİN"

Biten ilişkisi hakkında bu zamana kadar sessizliğini koruyan Bilic, dün akşam 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Aka'ya gönderme yaptı. Hikaye kısmından bir video yayınlayan fenomen, "Bitmiş bir parfüm şişesini asla saklamam, atarım. Onun yeri açılsın ve yenisi gelsin. Bunu sadece maddesel olarak düşünmeyin. Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin. Bu hep çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"KAFALAR UYUŞMADI"

Ayrılık kararı sonrası bir mekan çıkışı konuşan Kubilay Aka ise ayrılık kararları için "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" ifadelerini kullanmıştı.