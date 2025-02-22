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Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

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Danla Bilic, rapçi Emirhan Çakal ile yaşadığı aşkın neden sona erdiğini ilk kez açıkladı. İlişkilerini birkaç ay sonra sessiz sedasız bitiren çiftten Bilic, ayrılık sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim" şeklinde ifade etti.

Fenomen Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamış, bir kaç ay sonra da ilişkisini sessiz sedasız bitirmişti. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken Danla Bilic, ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.

Sosyal medyanın ilk fenomenleri arasında yer alan Danla Bilic, büyük bir hayran kitlesine sahip. Hem özel hayatı hem de yer aldığı işbirlikleriyle ilgi çeken ünlü isim, geçtiğimiz yıl kendisinden 7 yaş küçük rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

İlişkiyi birkaç ay sonra aniden bitiren çiftin ayrılık nedeni ise merak konusu olmuştu. Danla Bilic, Emirhan Çakal ile ayrılıklarının sebebini ilk kez anlattı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Danla Bilic, ayrılıkla ilgili "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgalezoglu null:

iyi saplayamazdır

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çocuğun yapacağı iş değildi o zaten gücü yetmez tempo lazım.

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