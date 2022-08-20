SON DAKİKA... 'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı', 'Atiye' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Civan Canova, hayatını kaybetti. İşte Canova'nın ölüm nedeni...

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti.

Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 67 yaşındaki Civan Canova, hayatını kaybetti.

ESRA DERMANCIOĞLU DUYURDU

Kötü haberi sanatçının yakın dostu Esra Dermancıoğlu duyurdu. Dermancıoğlu, "Huzur içinde yat. Elbet bir yerlerde yine buluşacağız" ifadelerini kullandı.

'TABURCU EDECEKLER' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canova, "15 gündür hastanedeyim. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler" dedi.

Canova, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da sıçradı beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Orada kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi.

Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye gittim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Şimdi bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler..."

CİVAN CANOVA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında; Ankara'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni.

1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati'nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.

1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Uzun zaman filmlerde tecavüzcü genç, zengin, şımarık çocuk rollerini canlandırdı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994'te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Bu oyunu Kenan Işık tarafından sahnelendi; İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü'ne ve Avni Dilligil En İyi Tiyatro Yazarı Ödülü'ne değer görüldü. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. Canova'nın erkek dünyasına absürt bir bakış içeren Erkekler Tuvaleti (1999), kendi evliliğinden yola çıkarak kaleme aldığı ve kendisinden daha olgun entelektüel bir erkekle evlenen genç bir kadının bakış açısından bu evliliği anlatan tek kişilik Düğün Şarkısı (2002), internet çağının yalnızlaşmış ilişkilerini ele alan Ful Yaprakları (2005), adlı oyunları en çok sahnelenen oyunları arasında yer aldı.

Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı.

2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Sis ve Gece" filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa devam eden Canova, Bir Casusa Ağıt oyunundaki rolü ile 2. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne (1998), Kaktüs Çiçeği oyunundaki rolü ile 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne (2001) aday oldu. 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

Resim sanatı ile de uğraşan Canova, 2016'da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki Bitiyatro'da resim sergisi açtı.

Civan Canova, 20 Ağustos 2022'de vefat etti.