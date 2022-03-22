Cinsiyet Değiştirmişti! Son Hali Şoke Etti

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

ADINI 'ATLAS KARAN' OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını 'Atlas Karan Tumluer' olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR, NEDEN ATLAS KARAN ADINI ALDI?

Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi.

2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

İŞTE ATLAS KARAN TUMLUER'İN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ