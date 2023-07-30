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Cinsiyet değiştiren "Timsah Celil" lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

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Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınan, ardından ise cinsiyet değiştirmesi çok konuşulan ünlü oyuncu Meli Bendeli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Mini etekli ayna pozunu paylaşan oyuncu her geçen gün ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Meli Bendeli son olarak mini etekli pozunu paylaştı.

MİNİ ETEKLİ AYNA POZU

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini etekli ayna pozuyla dikkat çekti. Her paylaşımı büyük ilgi gören ünlü isimin ayna pozuna da beğeni yağdı.

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

"GEMİLERİ YAKTIM"

Öte yandan Meli Bendeli, bir takipçisinin "Değdi mi ahiretini yakmaya?" yorumuna "Gemileri yaktım da, ahireti ben bilmem onu bir Allah biliyor abla" cevabını verdi.

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu Meli Bendeli, mini etekli pozunu paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ahmet Melih Yılmaz Çukur Magazin Yaşam Haberler

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