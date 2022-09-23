Cinsel İlişki Çıkışı Sonrası Bomba Yorum!

'MasterChef Türkiye' tüm hızıyla devam ediyor. 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun cinsellik açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Arto, Somer Sivrioğlu'nu şok sözlerle hedef aldı. İşte detaylar...

' Masterchef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Sivrioğlu, "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Arto, Sivrioğlu'nun bu sözlerini duyunca çileden çıktı.

"ÜNLÜ OLMASAN SANA KİM BAKARDI?"

Geçtiğimiz yıl 20 senelik eşi Aslı Siviroğlu'ndan boşanan ünlü şef yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç sevgilisiyle aşkını gözlerden uzak yaşayan Somer Sivrioğlu'nun cinsellik çıkışını duyan Arto şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü olmasan sana kim bakardı acaba? Bırak Allah aşkına ünlü olmasan şu sıfatla ne olabilirdin? Karını aldattın oradaki çalışan kadınla, daha ne rezillikler olabilir belli değil! Sonuç olarak bunları konuşabilecek durumun var mı ya!"

TÜRKİYE'YE GELİŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, Masterchef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı:

"Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. ' Masterchef başlıyor' diye bir yazı gördüm sosyal medyada...

Arkadaşıma ' Masterchef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24

yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.