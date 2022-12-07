Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, ekran macerasına kısa bir ara verip kendini güzellik sektörüne adamış durumda.

EKRANLARI ÖZLEMİŞ

Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açan 41 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan Gölge, ekranları da özlemiş.

UFAK DOKUNUŞLAR GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMİŞ

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor. İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Nuray'ın son hali;