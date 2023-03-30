CHP'den adaylık teklifi mi aldı? Gülşen cephesinden beklenen açıklama geldi: Siyaset düşünmüyor

Cezaevinden tahliye olduktan sonra İspanya'daki oğlunun yanında yaşayan Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcının avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor. Seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" dedi.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi. Şarkıcının avukatından iddiaya cevap gecikmedi.

"SEÇİM SONUCUNA GÖRE ÜLKEYE GELECEK"

Sosyal medyada gündeme gelen açıklamada Gülşen'in avukatı, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerine yer verildi. Gülşen'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.