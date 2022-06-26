Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı - Haberler

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Snob Magazin - Magazin
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2019 yılında Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Loughnan, yeni sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşanan ve nafaka yüzünden eski eşiyle davalık olan manken Chloe Loughnan sosyal medyayı sallayan pozlara imza atıyor.

Chloe Loughnan Sevgilisiyle Aşka Geldi

ÖPÜŞTÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla öne çıkan model bu sefer de yeni sevgilisiyle aşka geldi. Loughnan, kimliğine dair bir bilgi edinilemeyen sevgilisiyle öpüştükleri anları sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Chloe Loughnan Sevgilisiyle Aşka Geldi

"KUMAR, EVLİLİĞİMİZE ZARAR VERDİ" DEMİŞTİ

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanma sürecini anlatırken şu açıklamayı yapmıştı: "Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar'dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs'ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda'ya babamın evine dönüyordum"

Chloe Loughnan Sevgilisiyle Aşka Geldi

Chloe Loughnan Sevgilisiyle Aşka Geldi

Snob Magazin / Magazin

Chloe Loughnan Serdar Ortaç Kıbrıs Magazin Haberler

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