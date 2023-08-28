Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan neden boşandığını ilk kez anlattı: Kumar oynuyordu ve ben kaza geçirdiğimde beni yalnız bıraktı

Chloe Loughnan, 2019 yılında boşandığı Serdar Ortaç'la yaşadıklarını ilk kez anlattı. Ortaç'ın kumar bağımlılığı yüzünden takılarını dahi bozdurduğunu iddia eden Chloe, "Kumar oynadığı ve benimle kötü konuştuğu için çocuk sahibi olmak istemedim. Miami'de geçirdiğim kazada yüzüm parçalandığı için 'Eskisi kadar güzel olmayacaksın, seni istemiyorum, çirkinleştin' deyince boşanmak istedim" dedi.

Yıllar önce klip çekiminde tanışan şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 20147 yılında nikah masasına oturmuş 2019 yılında da tek celsede boşanmışlardı. Boşandıktan sonra nafaka yüzünden birbirine giren çiftten Loughnan ilk kez konuştu. Ortaç'ın kumar ve kötü konuşmalarından dolayı şarkıcıdan çocuk sahibi olmak istemediğini söyleyen model, geçirdiği trafik kazası sonrası gördüğü muameleden dolayı boşanma kararı aldığını anlattı.

"BENİM IRKIMDA BOŞANMA HOŞ KARŞILANMADIĞI İÇİN HER GÜN AĞLAYIP BELLİ ETMEDİM"

YouTube kanalında yayınlanan Konuşa Konuşa programına konuk olan Chloe Loughnan, "Biz 4 sene önce boşandık ve ben bu zamana kadar konuşmak istemedim. Yanlış haberler biter diye sustum ama ben de bir insanım. Evliyken benimle güzel konuşurken boşanınca kötü konuşmaya başladı. Biz tek bir avukatla anlaşmalı olarak boşandık. 8 senemi verdim ve hiçbir şey istemedim. Benim ırkımda boşanmak olmadığını çok sabrettim ve terapi aldım. Hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim, ailem de bunu kabul etmez. Her gün ağlıyordum ama dışarıya yansıtmadım" dedi.

"TAKILARIMI BOZDURUP KUMAR OYNUYORDU, BU YÜZDEN ÇOCUK YAPMADIM"

Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığından dolayı kendisine aldığı takıları dahi sattığını söyleyen model, "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Oynamaması için her şeyi yaptım. Evlenmeden önce kumar oynamamasını söylemiştim. Bu yüzden riske girmemek için çocuk yapmadım. Kendimi evimde rahat hissetmedim ve güvenmedim. Serdar benim takılarımı satarak kumar oynuyordu. Bütün evlilikte kavgalar olur ama bizim kavgalarımız normal değildi. Evliliğin ilk günlerinde tartıştığımız ona cevap verirdim ama zamanla beni bastırdığı için cevap vermiyordum. Dışarıda bile tartıştığımız etrafımızdaki insanlar bize bakıyordu" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE BENİ YALNIZ BIRAKINCA BOŞANMA KARARI ALDIM"

2018 yılında Miami'de geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ve o süreçte Ortaç'ın sözlerinden dolayı boşanma kararı aldığından bahseden Choe Loughnan, sözlerine şöyle devam etti: "Sabrım kalmadı ve çocuk yapmak istediğim için mecburen boşandım. Ben kimsenin evine haciz göndermedim. Eski kocamdan para alamıyorum. Ayrıldıktan sonra kıyafetlerimi bile alamadım. Ne ev ne araba istedim. Sadece topladığım eşyalarımı göndermesini istedim ama onu bile yapmayarak başkalarına vermiş. Sırf ben geri dönmedim diye. Miami'de çok kötü bir kaza geçirdim ve yalnız kaldım. Ben onu hastalığında hep yanındaydım, istediği her şeyi yaptım. Evlilik böyle olamaz. Boşanmayı da kaza sonrası hastanede kalırken verdim. Geçirdiğim kazada belim dahil birçok yeri kırıldı, yüzümün bir tarafı neredeyse yok. Serdar'ı görüntülü aradığımda bana 'eskisi kadar güzel olamayacaksın. Sana iyi oldu, beni burada yalnız bıraktın' diyordu. Boşanmak isteyince de 'ben de seni istemiyorum. Bak ne hale geldin, yüzün çirkinleşti' dedi."