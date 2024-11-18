Charlize Theron gençlik sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkatleri çekiyor. Cilt bakımını asla ihmal etmediğini ve pratik, bütçe dostu yöntemlere sadık kaldığını belirten Theron'un, bir alışkanlığı ise herkesi şaşırttı.

GÜNLERCE DUŞ ALMIYOR

49 yaşındaki oyuncu, çoğu insanın rutin haline getirdiği her gün duş alma fikrine karşı çıkıyor. Theron, her gün duş almanın cildi kurutabileceğine ve saçların daha hızlı ve fazla yağlanmasına sebebiyet verebileceğine inanıyor. Theron, "Bir hafta boyunca duş almıyorum ve bu benim için sorun değil" dedi.

GÜNEŞ KREMİNİ HER GÜN KULLANIYOR

Güzel oyuncu, cilt bakımının temel unsurlarından biri olarak gördüğü güneş kremi kullanımını ise asla aksatmıyor. Theron, "Güneşe maruz kalmamak cildimi uzun vadede korur" diyerek, sabah saatlerinde evden aceleyle çıkması gerektiğinde dahi güneş kremi sürmenin önemine işaret etti.

SAÇLARI İÇİN HİNT YAĞI KULLANIYOR

Saç bakımına da değinen Theron, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olabilmek için haftada 2 kez saç derisine hint yağı uyguluyor. Ayrıca hint yağını kaşlarına da sürdüğünü belirten Theron, "Bu yağ gerçekten saçlarımı besliyor ve daha dolgun görünmesini sağlıyor" diye konuştu.

GECE BAKIMI

Gün içerisinde yoğun bir programa sahip olması nedeniyle cilt bakımına gece daha fazla zaman ayırdığını ifade eden Charlize Theron, "Geceleri cildime daha fazla özen gösteriyorum. Bu, sabahları sadece yüzümü yıkayıp güneş kremi sürmek için ideal bir rutin" ifadesini kullandı.

BÜTÇE DOSTU VE PRATİK RUTİN

Theron, güzellik sırrını pahalı ürünlerde değil, basit ve pratik bakım alışkanlıklarında aradığını kaydediyor. Abartılı adımlardansa temel bakım alışkanlıklarına sadık kalan Ünlü aktris, "Basit ama etkili adımlar güzellikte en önemli unsurlar" dedi.