Ceylan Ertem, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepki: Rezillik

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyerek garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler devam ediyor. Twitter gündemine yerleşen Akalın'a bir tepki de meslektaşı Ceylan Ertem'den geldi.

"REZİLLİK"

Twitter hesabından Demet Akalın'ın sahnedeki videosunu yayınlayan Ceylan Ertem, "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm. Türk halkı bu şarkıcılara para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder, biz de daha çok utanırız. Bu arada harika müzisyenler sürünür. Rezillik" diyerek tepki gösterdi.

NE OLDU?

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi dök, dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" dedi.

Akalın'ın açıklamasının ardından sessizliğini bozan garson ise durumun yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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