Çeşme Sahillerinde Paylaştığı Pozlar Sosyal Medyada Olay Oldu

İş insanı Allan Hakko ile bir süredir ilişki yaşayan eski oyuncu Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pozlarıyla sosyal medyada da oldukça konuşulan Oflaz, bikinisiyle adeta şov yaptı.

'Var mısın Yok musun?' ve 'Survivor' programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz sonrasında oyunculuğa yöneldi. Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl dizileri ile ekranlara gelen Oflaz, şimdilerde ekranlarda uzak bir hayat yaşıyor.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Oldukça formda gözüken Oflaz, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dillerden düşmüyor. Yaz aylarının gelmesiyle deniz sezonunu Çeşme'de açan Merve Oflaz deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.Bikinili pozunu paylaştı, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Snob Magazin / Magazin