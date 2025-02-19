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Cenk Torun ve Nevin Torun boşanıyor: Zina iddialarına yanıt geldi

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Cenk Torun ve eşi Nevin Torun boşanma sürecine girdi. Zina gerekçesiyle açılan boşanma davası sonrası Cenk Torun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Açıklamada, 'Zina iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur' denildi.

Cenk Torun ile eşi Nevin Torun boşanıyor. Sosyal medya hesabından eşinin zina gerekçesiyle açtığı boşanma davasına ilişkin Cenk Torun, iddialara "Zina iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur" şeklinde yanıt verdi.

"ZİNA İDDİALARI ASILSIZDIR"

Cenk Torun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun'un öne sürdüğü 'zina' iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir"

Cenk Torun ve Nevin Torun boşanıyor: Zina iddialarına yanıt geldi

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Cenk Torun ve Nevin Torun boşanıyor: Zina iddialarına yanıt geldi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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