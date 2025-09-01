Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

'Beni Aldattın' ve 'Pişmanım' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Asya, bir arkadaşının cenazesi sırasında tanık olduğu manzaraya sert tepki gösterdi. Camide uygun olmayan kıyafetlerle bulunanlara sitem eden Asya, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Asya, yakın bir dostunun cenazesine katıldıktan sonra hem yasını hem de tepkisini aynı paylaşımda dile getirdi. "Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın" diyerek duygularını ifade eden sanatçı, camideki bazı kişilerin kıyafet tercihlerine de dikkat çekti Cami ortamına uygun olmayan kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini belirten Asya, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:

"MAALESEF ÇOK YOZLAŞTIK"

"Bu kadar üzgünken, camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar… Maalesef toplum olarak çok yozlaştık."