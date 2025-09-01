Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi
Güncelleme:
Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Asya, bir arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Camiye uygun olmayan kıyafetlerle gelen bazı kişilere tepki gösteren Asya, hem üzüntüsünü hem de rahatsızlığını dile getirdi. "Mini etekler, şortlar... Maalesef çok yozlaştık" diyerek sitem etti.

'Beni Aldattın' ve 'Pişmanım' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Asya, bir arkadaşının cenazesi sırasında tanık olduğu manzaraya sert tepki gösterdi. Camide uygun olmayan kıyafetlerle bulunanlara sitem eden Asya, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Asya, yakın bir dostunun cenazesine katıldıktan sonra hem yasını hem de tepkisini aynı paylaşımda dile getirdi. "Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın" diyerek duygularını ifade eden sanatçı, camideki bazı kişilerin kıyafet tercihlerine de dikkat çekti Cami ortamına uygun olmayan kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini belirten Asya, şu sözlerle düşüncelerini paylaştı:

"MAALESEF ÇOK YOZLAŞTIK"

"Bu kadar üzgünken, camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar… Maalesef toplum olarak çok yozlaştık."

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

"Aman efendim aman - galiba ahir zaman - manzarası yurdumun - tufan gününden yaman" Yönetememek zulümdür. Şuralarda sigara içmek yasak diyebiliyor, şuralara uygun olmayan kıyafetle girmek yasak diyemiyor. İyi uykularrr...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
