Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi - Haberler

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Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

2012 yılında evlendiği Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanan usta komedyen Cem Yılmaz, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Cem Yılmaz, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de objektiflere takıldı.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Cem Yılmaz yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.

48 yaşındaki komedyen, dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisinde kamera karşısına geçtiği genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent'teki evine geçti.

Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin / Magazin

Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Etiler, Rüya, Magazin, Haberler

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