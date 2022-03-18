Cem Yılmaz Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut ile İlk Kez Görüntülendi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Cem Yılmaz yaptığı başarılı işler dışında aşklarıyla da her zaman adından söz ettirmeyi başardı. Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan sanatçı, yeni kız arkadaşı Rüya Demirbulut'la Etiler'de bir mekan çıkışı ilk kez görüntülendi.

48 yaşındaki komedyen, dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisinde kamera karşısına geçtiği genç oyuncu ile mekandan çıktıktan sonra Levent'teki evine geçti.